Нацпроект «Экология»: в Самарской области в введены в эксплуатацию 4 мусоросортировочных комплекса

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Ежегодно в России накапливаются миллионы тонн твердых бытовых отходов. Для сохранения экологии, снижения захоронения отходов, нужно минимизировать их образование, стимулировать использование вторсырья в отраслях экономики. Сегодня в России запущена реформа по обращению с отходами, создана федеральная схема, охватывающая всю систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в масштабах страны. Строятся новые перерабатывающие мощности, обновляются сортировочные линии и парк техники. Развиваются новые виды деятельности по переработке остатков сырья одного производства для нужд другого.

В Самарской области благодаря реализации в течение 2019 – 2024 гг. нацпроекта «Экология» мощность объектов обращения с ТКО увеличилась на 350 тысяч тонн в год. За 6 лет были введены в эксплуатацию 4 мусоросортировочных комплекса:

- в составе экотехнопарка «Зелененький» в Волжском районе, мощностью 40 тыс. тонн в год;

- «РИКАСТ» в Сергиевском районе, мощностью 80 тыс. тонн в год;

- «Экология-Сервис» в Кинельском районе, мощностью 80 тыс. тонн в год;

- в Новокуйбышевске, мощностью 100 тыс. тонн в год.

На мусоросортировочном комплексе «Фаворит-1» в Сызрани была увеличена мощность с 30 до 80 тыс. тонн в год. Модернизация комплекса «ЭкоРесурсПоволжье» с изначальной мощностью 300 тыс. тонн в год позволила увеличить глубину выборки вторичного сырья с 8% до 16%. Стоит отметить, что на введенных объектах установлено оборудование отечественного производства.

Всего на территории региона функционируют 8 мусоросортировочных комплексов, в результате работы которых за 6 лет выросла доля обрабатываемых ТКО с 8% до 44,8%. Объекты оснащены весовым контролем, разрывателями пакетов, сепараторами, перфораторами для ПЭТ-тары, системой контроля. На площадке выгрузки вручную убираются крупногабаритные отходы, остальные поступают в приемное отделение. На ленте идет оптическая либо ручная сортировка, где отбираются полезные фракции для переработки. То, что нельзя использовать вторично после всех этапов обработки – отправляется на захоронение.

Доля захоронения ТКО снизилась с 99% до 96%, а доля утилизируемых ТКО выросла с 1% до 3,5%.

2025 год – начало нового цикла реализации национальных проектов. Задача нового федерального проекта – «Экономика замкнутого цикла» – обеспечить к 2030 году сортировку 100 % объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и снизить объем захоронения ТКО на 40%. Для этого в Самарской области в ближайшие 5 лет построят 3 экотехнопарка, 4 мусоросортировочных комплекса и модернизируют еще один объект обработки твердых коммунальных отходов.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ СО