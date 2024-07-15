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Нацпроект «Демография» помогает приобрести новые профессиональные компетенции

15 июля 2024 14:45
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Благодаря проекту только в прошлом году в Самарской области прошли профессиональное обучение более 6 тысяч жителей.

Повысить свою квалификацию или получить новую специальность, чтобы найти себя на рынке труда, помогает национальный проект «Демография», который принят по решению Президента РФ Владимира Путина. Благодаря проекту только в прошлом году в Самарской области прошли профессиональное обучение более 6 тысяч жителей. Возможность пройти обучение предоставляется  бесплатно.

Елена Антипова из Тольятти более 20 лет работала в кадровых службах предприятий города. В период поиска нового места работы обратилась в центр занятости населения. Здесь специалисты предложили ей пройти курсы повышения квалификации по направлению «Специалист по персоналу».

«Кадровая работа постоянно меняется, меняется законодательство, поэтому всегда надо повышать свою квалификацию, — отметила Елена, —  Обучалась три месяца, онлайн, все было удобно организовано, нам был предоставлен пакет документов для дальнейшего использования в работе. Нацпроект «Демография» — это хорошая возможность повысить квалификацию и получить дополнительное образование, соответствующие удостоверение или диплом».

Елена Антипова быстро трудоустроилась. После размещения резюме на портале «Работа России» ее пригласили на предприятие ООО «Хай-Лекс Рус». Завод находится в Особой экономической зоне и занимается производством автокомпонентов. Елена без проблем влилась в коллектив и успешно трудится на предприятии. Всего в компании работают 62 сотрудника. Поскольку с каждым годом мощности предприятия растут, потребность в новых кадрах высокая.

«Активно принимаем участие во всех программах, которые организует центр занятости — по подбору и обучению персонала, по приему молодежи, — рассказала генеральный директор ООО «Хай-Лекс Рус» Майя Крапивина. – Сейчас нам требуются операторы автоматических и полуавтоматических линий, инженеры, инженеры-конструкторы, специалисты по закупкам. Поэтому нам так важны мероприятия, которые организует центр занятости, в том числе обучение. В этом случае сотрудники приходят подготовленные, это большой вклад в автопром».

Подробнее узнать о возможностях обучения по нацпроекту «Демография» можно на портале «Работа России» в разделе «Пройдите обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Здесь можно ознакомиться с категориями граждан, которым предлагается обучение, выбрать программу, учебное заведение и отправить заявление.

 

Фото: минтруда Самарской области

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