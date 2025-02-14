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Национальный центр «Россия» подвел итоги первых 100 дней работы

14 февраля 2025 14:10
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За первые 100 дней работы в Национальном центре «Россия» было проведено свыше 150 мероприятий.

За первые 100 дней работы в Национальном центре «Россия» было проведено свыше 150 мероприятий. Экскурсии Национального центра посетили более пяти тысяч организованных групп. В работе НЦ гостям помогали более 450 волонтеров.

«Мы стараемся сделать Национальный центр "Россия" местом силы для тех, кто влюблен в нашу страну. Чтобы гости всех возрастов могли больше узнать о России, её традициях и достижениях. Все события, которые проходят у нас — от Международного симпозиума "Создавая будущее" до культурных и образовательных мероприятий — созданы, чтобы объединять людей, их стремления и идеи. Все вместе мы создаем будущее России», — сказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Одним из ключевых событий стал Международный симпозиум «Создавая будущее». Он стал первым мероприятием, проведенным в НЦ «Россия», и объединил более 6 тысяч участников из 101 страны, включая представителей органов власти, бизнеса, науки и креативных индустрий. Участники обсудили вопросы многовекторного развития, технологических трендов и стратегий будущего. В рамках Симпозиума также открылась выставка «Наследие для будущего», где были представлены более 250 произведений молодых художников из стран БРИКС.

В преддверии Нового года Национальный центр «Россия» представил праздничную программу. Одним из ключевых событий стал балет «Щелкунчик», в котором использовались мультимедийные технологии. Спектакль за пять дней посетили почти 8 тысяч зрителей, которые увидели сочетание классической хореографии и современных сценических решений. Так, вместо статичных элементов на сцене были использованы декорации, созданные с использованием инновационных технологий.

Национальный центр стал площадкой для множества других концертных программ. В их числе — мультимедийный концерт «Артемьев. Связь времен», посвященный творчеству пионера российской электронной музыки Эдуарда Артемьева, симфонический концерт-презентация академической музыки «Шостаковичи и Стравинские», музыкальный спектакль «Симфония жизни» Вероники Кожухаровой и Хироко Иноуэ, а также музыкальный марафон радиостанции «Гордость» и финал проекта «Голос поэта», объединивший классическую русскую поэзию и современную музыку.

В числе ярких событий спектакль «Сестры». Он посвящен матерям, женам и сестрам участников специальной военной операции. В основу постановки легли документальные монологи женщин, чьи истории вдохновляют и трогают до глубины души. Сценарий документального спектакля написан фронтовым документалистом, поэтом Олесей Шигиной.

На площадке Национального центра «Россия» проходили важные деловые мероприятия. Среди них — серия открытых диалогов «100 вопросов о будущем России». Она посвящена национальным целям развития страны на период до 2030-го и на перспективу до 2036 года. Участниками встреч стали руководители и представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, региональные спикеры, члены бизнес-сообщества, общественных организаций и ассоциаций, эксперты в различных сферах.

НЦ «Россия» представил новый образовательный формат — подкаст «Говорит Россия», в котором обсуждаются вопросы о будущем медицины, науки и технологий. В первом выпуске ведущая радио «Комсомольская правда» Анжелика Кирьян провела интервью с доктором биологических наук, профессором МГУ Вячеславом Дубыниным. Одними из ключевых тем выпуска стали вопросы изучения человеческого мозга и перспективы, которые открываются перед учеными. Ведущая и эксперт также затронули вопросы планирования будущего.

В начале марта в центре откроются новые экспозиции: проект «Путешествие по России» и выставка, посвященная русской архитектуре.

 

Фото предоставлено пресс-службой Национального центра «Россия»

Теги: Москва

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