Начался прием заявок для участия в конкурсе Фонда Тимченко «Туда, где семья»

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Стартовал прием заявок для участия в конкурсе Фонда Тимченко «Туда, где семья», направленного на выявление эффективных технологий работы с семьями с детьми в кризисе на малых территориях. 18+



В конкурсе «Туда, где семья» будут поддержаны проекты, реализуемые на территориях с населением до 200 тыс. человек, которые помогают семьям с детьми, вовлекая при этом ресурсы местного сообщества.

Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РФ, государственные и муниципальные учреждения, уставные цели и виды деятельности которых соответствуют целям и задачам конкурса:

- организации социального обслуживания семей и детей;

- организации для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей;

- образовательные организации;

- некоммерческие общественные организации, благотворительные фонды, автономные некоммерческие организации;

- другие некоммерческие организации.



Можно подать заявку в одной из номинации:

*Там, где мы есть

Для проектов, уже действующих на малой территории не менее одного года и планирующих реализовывать проект на этой же территории.



*Туда, где нас ждут

Для проектов, действующих не менее трёх лет в больших городах или на малых территориях, но планирующих перенос своего опыта на другие малые территории.



Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 сентября 2025 года через онлайн-систему.

Фото предоставлено организаторами конкурса