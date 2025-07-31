Начался прием заявок для участия в конкурсе Фонда Тимченко «Туда, где семья»

Стартовал прием заявок для участия в конкурсе Фонда Тимченко «Туда, где семья», направленного на выявление эффективных технологий работы с семьями с детьми в кризисе на малых территориях. 18+
В конкурсе «Туда, где семья» будут поддержаны проекты, реализуемые на территориях с населением до 200 тыс. человек, которые помогают семьям с детьми, вовлекая при этом ресурсы местного сообщества.
Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РФ, государственные и муниципальные учреждения, уставные цели и виды деятельности которых соответствуют целям и задачам конкурса:
- организации социального обслуживания семей и детей;
- организации для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей;
- образовательные организации;
- некоммерческие общественные организации, благотворительные фонды, автономные некоммерческие организации;
- другие некоммерческие организации.
Можно подать заявку в одной из номинации:
*Там, где мы есть
Для проектов, уже действующих на малой территории не менее одного года и планирующих реализовывать проект на этой же территории.
*Туда, где нас ждут
Для проектов, действующих не менее трёх лет в больших городах или на малых территориях, но планирующих перенос своего опыта на другие малые территории.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 сентября 2025 года через онлайн-систему.
Фото предоставлено организаторами конкурса