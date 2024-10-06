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Начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов ответил на вопросы жителей
Начальник Управления МВД России по городу Тольятти ответил на вопросы жителей
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Начальник Управления МВД России по городу Тольятти ответил на вопросы жителей

6 октября 2024 13:00
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Начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов ответил на вопросы жителей

Полковник полиции довел до сведения горожан информацию о состоянии преступности и рассказал, как защититься от мошенников.

Начальник У МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов ответил на вопросы жителей города в эфире программы «Обозреватель. Мнение» телеканала ТОЛЬЯТТИ 24. У тольяттинцев была возможность задать свои вопросы в социальных сетях и мессенджерах.

Хейрулла Мирзоевич довел до сведения горожан информацию о состоянии преступности на территории города, обратив особое внимание на то, как защититься от преступных посягательств злоумышленников, рассказал о современных схемах мошеннических действий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Разбирая жизненные ситуации, на конкретных примерах, полковник полиции рассказал, как противостоять злоумышленникам.

Жителей города интересовали вопросы, связанные с миграционным учетом иностранных граждан.

Был задан вопрос о возможности усиления нарядов полиции силами общественных организаций правоохранительной направленности.

Хейрулла Мирзоевич дал квалифицированные ответы на все вопросы, и отметил, что «прямые линии» необходимы для эффективного взаимодействия с населением.

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