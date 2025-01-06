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На выставке «Самара» в музее им. П.В. Алабина проходят «Дни туризма и гостеприимства»

6 января 2025 19:32
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Выставка «Самара» продолжит свою работу до 30 января, до 9 января на выставке проходят «Дни туризма и индустрии гостеприимства».

До 9 января 2025 года на выставке «Самара» проходят «Дни туризма и индустрии гостеприимства». Выставка «Самара» организована по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, и стала продолжением масштабного проекта «Россия» на ВДНХ в Москве. Миссия самарской экспозиции познакомить жителей и гостей 63 региона с культурными ценностями и туристическими возможностями нашей области, рассказать о достижениях, выдающихся личностях и значимых событиях.

В «Дни туризма и индустрии гостеприимства», которые совпали с новогодними и рождественскими праздниками, с богатым наследием Самарской области гостей знакомят через сказки. Например, проект тревел-гостиной «Ягоза» — «Теплые сказки от «Ягозы» —  представляет собой сказочную историю на основе региональной самарской айдентики.

«Сказки не просто читаются, а представляются в виде небольшого спектакля от наших актеров, что интересно и для детей, и для взрослых. Сказки новогодние, про дружбу, про дружбу народов нашей области. И я считаю, что ничего нет светлее, чем волшебство, подаренное сказкой. А вместе со сказкой гости больше узнают и о нашей области, о нашем крае», — рассказала Ольга Лащенкова-Макарьян, идейный вдохновитель тревел-гостиной «Ягоза».

Также посетителей выставки ждет насыщенная программа: развлечения от арт-гидов — артистов международного фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь»,  презентации экскурсионных программ по Самарской области, мастер-классы, Дед Мороз, Снегурочка и их волшебные друзья, а также до 12 января у всех гостей выставки есть уникальная возможность отправить открытку в любую точку России.

«Я, честно говоря, удивлен объемом информации и современными технологиями, которые используются на выставке. Есть на что посмотреть, впечатляет формат, и самое главное доступно для всех желающих», — поделился посетитель выставки «Самара» Сергей Машков.

Выставка «Самара» продолжит свою работу до 30 января, до 9 января на выставке проходят «Дни туризма и индустрии гостеприимства».

Ежедневные анонсы выставки публикуются в сообществах «Выставка Самара» «ВКонтакте» https://vk.com/region63_samara и в «Телеграме» https://t.me/Samara_region_63.

Вход на выставку свободный! 0+

 

Фото:   скриншот видео СОВА

Теги: Самара

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