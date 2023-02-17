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На выездных дорогах Самары несут службу сотрудники ГИБДД, отряда спецназначения "Гром", росгвардейцы и кинологи

17 февраля 2023 22:52
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В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание преступников, передвигающихся автотранспортом.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками спецподразделений Управления Росгвардии Самарской области, отряда специального назначения "Гром" Управления наркоконтроля и Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области продолжают нести службу на выездных дорогах Самары, на постах, приближенных к наиболее неблагополучным районам в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержания преступников, передвигающихся автотранспортом, выявления и пресечения перевозки запрещенных средств и веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

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