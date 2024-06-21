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На Туриаде ПФО спортсмены Самарской области продолжают завоевывать медали

21 июня 2024 17:15
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В Саратовской области продолжается Туриада ПФО.

На пешеходной дистанции в связке представительницы Самарской области Анна Шашкова и Анастасия Романова стали первыми, Мария Васильева и Елизавета Хлобостова заняли третье место. В командном зачете сборная Самарской области стала второй.

 В международной встрече по спортивному туризму сборную России представляла связка Павел Колесов (Самарская область) и Константин Рожков (Марий Эл). Ребята заняли первое место в пешеходной связке.

 В командной дисциплине "группа" на пешеходной дистанции сборная Самарской области заняла 1 место среди юниоров и 2 среди юниорок.

 Также на Туриаде ПФО состоялись соревнования по бегу вверх "Царь горы". Павел Колесов выиграл дистанцию с результатом в 6 минут и 2 секунды.

А в конкурсе "Музыка сердец" Диана Филимончук, студентка Тольяттинского колледжа креативных индустрий и предпринимательства. заняла третье место в номинации "Исполнитель".

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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