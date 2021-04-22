На Тимашевской фабрике птичий грипп оказался не опасным для человека

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Очаг гриппа птиц выявлен в Кинель-Черкасском районе на птицеводческом комплексе, расположенном в поселке Садгород. Наличие вируса гриппа в замороженных субпродуктах было выявлено в ходе лабораторных исследований продукции при ее поступлении в торговые сети Саратовской, Оренбургской, Кировской областей и республики Татарстан. Образцы продукции были отправлены на повторный анализ в лабораторию ВНИИЗЖ во Владимире, где подтвердили в продукции птицеводческой фабрики наличие вируса гриппа А подгруппы Н9. Вся продукция Тимашевской птицефабрики из торгового оборота была изъята.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области и Департамента по ветеринарии были проведены все необходимые организационные и ветеринарно-санитарные мероприятия, предусмотренные законодательством.

На момент введения карантина на птицефабрике содержалось около двух миллионов кур. Птицеводческая фабрика признана эпизоотическим очагом, а территория поселка Садгород – неблагополучным пунктом по гриппу птиц до окончания карантина, который продлится около 3 месяцев. Согласно ветеринарному законодательству, в эпизоотическом очаге, то есть на территории птицефабрики, введены ограничения, касающиеся нахождения там посторонних людей и транспорта. Допущенный транспорт подлежит обязательной дезинфекции при въезде и выезде из карантинной зоны. Одежда и обувь сотрудников предприятия должна быть ежедневно обеззараживаться или, по необходимости, уничтожаться. С фабрики запрещена реализация живой птицы и инкубационного яйца. Разрешена реализация мяса птицы для его промышленной переработки с использованием технологических режимов, обеспечивающих инактивацию, то есть полное уничтожение вируса.

В неблагополучном пункте, то есть на территории поселка Садгород, проводится учет всего находящегося поголовья птицы и проверка условий содержания птиц в период карантина. Торговля птицей до окончания карантина на территории Садгорода запрещена. Имеющаяся домашняя птица в неблагополучном пункте, согласно существующим ветеринарным требованиям, должна быть ликвидирована для предотвращения распространения возбудителя гриппа птиц.

Также определены две карантинные зоны: первая угрожаемая зона, глубиной 5 километров от очага гриппа птиц, – это 5 населенных пунктов: Новая Елшанка, Нижнегорский, Чернигово, Тальники, Тимашево и Марково. В этой зоне запрещены любые межрайонные перемещения птицы и птицеводческой продукции без согласования с ветеринарными службами. Жителям необходимо обеспечить содержание домашней птицы в безвыгульном режиме, то есть исключить контактирование домашней птицы с дикой.

Во второй угрожаемой зоне, радиусом 10 км, куда входят следующие населенные пункты: Новый Сарбай, Николаевка, Гурьевка (Кинельский район), а также Муханово, Федоровка, Тростянка, Кротовка, Свободные Ключи (Кинель-Черкасский район), где ветеринары также будут проводить мониторинг за состоянием домашней птицы у населения.