На Самарскую область в конце рабочей недели обрушится магнитная буря

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По данным сервиса Gismeteo, уже завтра, 24 января, ожидается повышение геомагнитной активности. После спокойного утра днем уровень возмущений составит 4 балла. А утром в субботу будет уже 5 баллов. Это настоящая магнитная буря.



Ночью показатель снова снизится на одну единицу. И такая ситуация будет сохраняться в течение всего воскресенья.



В начале следующей недели ожидается ровный геомагнитный фон. Однако затем снова возможны бури.



Напомним, в такую погоду люди с метеозависимостью зачастую испытывают недомогания, пишет Сова.