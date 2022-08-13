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Как рассказали организаторы фестиваля, на пляже будет частично закопана 10-метровая имитация скелета воображаемого волжского ящера – волгозавра.
На самарском пляже самарцы примут участие в раскопках волжского ящера на "ВолгаФесте-2022"
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На самарском пляже самарцы примут участие в раскопках волжского ящера на "ВолгаФесте-2022"

13 августа 2022 15:51
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Как рассказали организаторы фестиваля, на пляже будет частично закопана 10-метровая имитация скелета воображаемого волжского ящера – волгозавра.

Летний фестиваль набережных "ВолгаФест" пройдет в Самаре с 23 по 28 августа. Среди прочих интерактивных площадок на самарском пляже развернут самые настоящие раскопки скелета волжского ящера.

Как рассказали организаторы фестиваля, на пляже у на первой очереди набережной будет частично закопана 10-метровая имитация скелета воображаемого волжского ящера – волгозавра.

Самарцам под руководством волонтеров предложат поучаствовать в раскопках. Им выдадут кисточки, совки и другие атрибуты.

Некоторые части скелета отделены друг от друга, их нужно будет соединить. Кроме того, внутри раскопа будут еще и мелкие вещи других периодов. Эти вещи сформируют минивыставку. Ближе к ночи у палатки "археологов-палеонтологов" организуют небольшое костровище, у которого пройдут тематические лекции.

Организаторы отмечают, что днем интерактивная площадка будет работать для детей:

- Днем площадка отдается на растерзание детей. Они находят в земле небольшие предметы - керамику, аммониты и прочее. Найденное отдается "археологам". Те сортируют ее в коробках с периодами – формируя выставку. На каждом этапе волонтеры рассказывают о работе археолога и палеонтолога.

Напомним, межрегиональный фестиваль набережных (6+) пройдет с 23 по 28 августа на пляже и первой очереди набережной под Струковским садом. "ВолгаФест" в этом году посвящен теме детства. Ранее sovainfo.ru рассказала о том, что еще ждет самарцев в эти шесть дней.

Фестиваль набережных "ВолгаФест" проходит в Самаре ежегодно. А в 2021 году он получил первое место в финале национальной премии в области туризма Russian Event Awards. Номинация звучит как "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства".

 

Фото: из презентации организаторов "ВолгаФест-2022"/СОВА

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