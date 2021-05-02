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На репетиции Парада Победы в Самаре зрителей не пустят

2 мая 2021 11:02
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На репетиции Парада Победы в Самаре зрителей не пустят

Первыми репетиции парада состоятся 3 и 5 мая на площади Куйбышева, куда доступ будет временно ограничен. А вот генеральный прогон остоится 7 мая с участием полного состава парадных расчётов, военной техники и авиации.

При этом граждане смогут услышать залпы, потому что во время репетиций военного парада с 1-й очереди набережной реки Волги будут производиться холостые залпы из 6 гаубиц Д-30 калибра 122 мм.

Ожидается, что 9 мая 2021 года по площади Куйбышева пройдут более 2100 человек. В составе механизированной колонны примут участие более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Предусмотрена и воздушная часть военного парада.

А вот военную технику граждане смогут увидеть уже скоро. Современные и исторические образцы вооружения прибудут на улицу Чапаевская и будут базироваться , в границах Красноармейской и Вилоновской. Примерно 14 единиц техники. На выставку будут пускать только в защитных масках. Движение транспорта на этом участке будет ограничено, пишет ГТРК Самара.

Теги: День Победы Парад Победы

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