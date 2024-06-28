На открытых площадках города проходит традиционная физкультурно-спортивная акция «Самара в движении»

137

На открытых площадках проводятся бесплатные занятия с профессиональными тренерами из более чем 20 фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий.



Присоединиться к тренировкам могут все желающие на одной из 4 локаций:

площадь им. Куйбышева;

набережная в районе Первомайского спуска;

парк им. Ю. Гагарина;

парк 50-летия Октября (Металлургов).



На площади Куйбышева жители и гости города могут попробовать свои силы на скейт-площадке и футбольном поле, сыграть в панна-футбол, стритбол или заняться воркаутом.



В парках и на набережной проходят групповые тренировки: зумба, йога, стретчинг - на всех трёх площадках выдаются коврики для занятий. На набережной также оборудованы площадки для занятий пляжными видами спорта: волейболом, футболом, теннисом и регби.



Площадки будут работать до конца лета. Время занятий фиксированное - с 17:00 до 21:00, предварительная запись не требуется. С актуальной информацией и еженедельным расписанием тренировок можно ознакомиться в группе акции.

Фото: пресс-служба правительства СО