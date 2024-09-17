Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня «зеленые» богатства региона защищают более тысячи специалистов.
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Праздник для любителей животных посвящен присвоению торговому центру статуса «Dog friendly».
На открытой площадке ТЦ «МЕГА Самара» пройдет фестиваль для братьев меньших «МЕГА Лапки Фест»
Безопасность пациента - ключевой приоритет системы здравоохранения, напомнила врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.
Татьяна Сочинская приняла участие в программе, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов
Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено.
 В Самаре состоится открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля»
Завершается благоустройство аллеи от озера до ул. Ставропольская.
Продолжает обновляться парк Молодёжный в Самаре
Современные цифровые рентген-аппарат и флюорограф поставлены в Самарскую больницу №4 в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Пациенты Самарской больницы №4 проходят исследования на новом оборудовании
Участие бесплатное.
Учимся работать с финансами: какие мероприятия пройдут в сентябре для предпринимателей региона
Их участниками стали 23 команды – это 120 специалистов по киберугрозам.
В Самаре стартовали международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.14
0.21
EUR 101.28
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На открытой площадке ТЦ «МЕГА Самара» пройдет фестиваль для братьев меньших «МЕГА Лапки Фест»

17 сентября 2024 17:49
112
Праздник для любителей животных посвящен присвоению торговому центру статуса «Dog friendly».

Торговый центр «МЕГА Самара» совместно с ветеринарным центром «ФлагманВет» и просветительским проектом «Вот он –Пес!» стали организаторами масштабного фестиваля «МЕГА Лапки Фест», который состоится на площадке аутлета в предпоследнюю субботу сентября, 21 числа.

Праздник для любителей животных посвящен присвоению торговому центру статуса «Dog friendly». Это значит, что отныне инфраструктура молла приспособлена для посещения с домашними питомцами. Можно будет арендовать коляску, сумку-переноску, попросить миску с водой и даже поводок для домашнего любимца на столах информации и сервисов.

Гостей праздника на протяжении всего дня ждет насыщенная развлекательная программа, а также ярмарка под открытым небом. У входа в аутлет расположатся шатры с товарами для животных и их владельцев. Кроме того, у посетителей будет возможность получить бесплатные консультации специалистов зоосферы.

Ветцентр «ФлагманВет» представит на фестивале своих кошек и собак, а также котят и щенков с возможностью забрать домой понравившегося питомца. Также на празднике будут присутствовать животные, принявшие участие в фотосессии для журнала «Roussel».

Программа фестиваля:

11:00 - 14:00. Фристайл – Танцы с собаками

14:00 – 14:30. Конкурс «МЕГА КОСТЮМ»

14:30 - 15:30. Показательные выступления Ноузворк

15:30 – 16:00. Квиз, конкурс «Карусель»

16:00 – 17:30. Аджилити

17:30 – 18:00. Трюк Батл

18:00 – 19:00 Питч Энд гоу, фризби

21 сентября с 11.00 до 19.00 по адресу: Московское шоссе, 5, торговый центр «МЕГА Самара» Площадка перед входом в ТЦ

 

Фото:   Ветеринарный центр «ФлагманВет»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Безопасность пациента - ключевой приоритет системы здравоохранения, напомнила врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.
17 сентября 2024, 17:19
Татьяна Сочинская приняла участие в программе, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов
Безопасность пациента - ключевой приоритет системы здравоохранения, напомнила врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна... Здравоохранение
170
Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено.
17 сентября 2024, 16:46
 В Самаре состоится открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля»
Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено. Общество
123
Завершается благоустройство аллеи от озера до ул. Ставропольская.
17 сентября 2024, 16:28
Продолжает обновляться парк Молодёжный в Самаре
Завершается благоустройство аллеи от озера до ул. Ставропольская. Благоустройство
178
В центре внимания
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
259
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
250
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
226
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
17 сентября 2024  11:40
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
238
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
17 сентября 2024  11:25
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
348
Весь список