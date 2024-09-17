На открытой площадке ТЦ «МЕГА Самара» пройдет фестиваль для братьев меньших «МЕГА Лапки Фест»

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Торговый центр «МЕГА Самара» совместно с ветеринарным центром «ФлагманВет» и просветительским проектом «Вот он –Пес!» стали организаторами масштабного фестиваля «МЕГА Лапки Фест», который состоится на площадке аутлета в предпоследнюю субботу сентября, 21 числа.

Праздник для любителей животных посвящен присвоению торговому центру статуса «Dog friendly». Это значит, что отныне инфраструктура молла приспособлена для посещения с домашними питомцами. Можно будет арендовать коляску, сумку-переноску, попросить миску с водой и даже поводок для домашнего любимца на столах информации и сервисов.

Гостей праздника на протяжении всего дня ждет насыщенная развлекательная программа, а также ярмарка под открытым небом. У входа в аутлет расположатся шатры с товарами для животных и их владельцев. Кроме того, у посетителей будет возможность получить бесплатные консультации специалистов зоосферы.

Ветцентр «ФлагманВет» представит на фестивале своих кошек и собак, а также котят и щенков с возможностью забрать домой понравившегося питомца. Также на празднике будут присутствовать животные, принявшие участие в фотосессии для журнала «Roussel».

Программа фестиваля:

11:00 - 14:00. Фристайл – Танцы с собаками

14:00 – 14:30. Конкурс «МЕГА КОСТЮМ»

14:30 - 15:30. Показательные выступления Ноузворк

15:30 – 16:00. Квиз, конкурс «Карусель»

16:00 – 17:30. Аджилити

17:30 – 18:00. Трюк Батл

18:00 – 19:00 Питч Энд гоу, фризби

21 сентября с 11.00 до 19.00 по адресу: Московское шоссе, 5, торговый центр «МЕГА Самара» Площадка перед входом в ТЦ

Фото: Ветеринарный центр «ФлагманВет»