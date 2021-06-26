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На окраине Сызрани обнаружили крупный фрагмент динозавра Юрского периода

26 июня 2021 22:16
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На окраине Сызрани обнаружили крупный фрагмент динозавра Юрского периода

На правом берегу Волги, на окраине Сызрани, экспедиция палеонтологов обнаружила довольно крупный фрагмент динозавра Юрского периода.

Предположительно, речь идет о морском (да-да, давным-давно тут было настоящее соленое море) ихтиозавре небольшого размера – это или детеныш, или еще неизвестный нашей науке вид. Возраст малыша - 130 миллионов лет.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, находку решили передать в Ундоровский палеонтологический музей в Ульяновской области, который занимается изучением вымерших морских обитателей.

Теги: динозавр

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