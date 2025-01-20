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На новогодних праздниках россияне стали чаще пользоваться услугой «Повар на дом»

20 января 2025 09:20
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На новогодних праздниках россияне стали чаще пользоваться услугой «Повар на дом»

Во время новогодних праздников услуга «Повар на дом» стала настоящим трендом среди тех, кто хотел встретить праздники без суеты и с изысканными блюдами на столе. По данным Авито Услуг, за месяц (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) спрос на эту услугу в России вырос на 19%. Предложение от поваров за тот же период увеличилось на 21%. Средняя стоимость услуги по России – 1000 рублей.

В своих объявлениях мастера, например, выделяют следующие преимущества:

– Авторское меню под настроение праздника. Шеф-повара разработают новогоднее меню с учетом традиций, ваших предпочтений и тематики мероприятия.

– Эффектная подача. Праздничный стол будет оформлен с учетом духа Нового года: изысканно, нарядно и с вниманием к деталям.

– Экономия времени. Больше не нужно тратить часы на готовку. Можно наслаждаться временем с близкими, пока профессионал занимается кухней.

– Чистота после праздника. Уход за кухней полностью на стороне повара.

Чаще всего услугу «Повар на дом» заказывали жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга. Самый большой рост спроса за месяц (декабрь 2024 года к ноябрю 2024 года) зафиксирован в Томске (+192%), Санкт-Петербурге (+183%), Туле (+181%), Иркутске (+147%) и Ставрополе (+135%).

Всё больше семей, друзей и компаний выбирают услугу «Повар на дом», чтобы не терять времени в очередях магазинов и не тратить драгоценные часы на приготовление еды. Эта услуга идеально подходит для новогодних вечеров в семейном кругу, романтических ужинов под бой курантов, вечеринок с друзьями и корпоративных мероприятий.

Теги: Опрос

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