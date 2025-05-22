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До 22 июня каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны. 
Мы помним: жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
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Мы помним: жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»

22 мая 2025 17:04
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До 22 июня каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны. 

10 июня по всей России стартует онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня на сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.   0+

22 июня, восемьдесят четыре года назад, стало действительно «чёрным» в истории нашей страны: Великая Отечественная война унесла 27 млн жизней, не оставив ни одну советскую семьи без потерь. С 2004 года в этот день мы выходим на улицу и зажигаем свечи – в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя. А последние пять лет зажечь свою свечу можно и в онлайн-формате.

Онлайн-акция «Свеча памяти» была организована благотворительным фондом «Память поколений» как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднен или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и с каждым годом только набирает популярность.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей – бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России!

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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