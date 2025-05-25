МВД предложило ввести тотальный запрет на кредиты для защиты от мошенников

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В МВД РФ обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников, сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, передает РИА Новости.

"У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку", - сказал он на киберфестивале Positive Hack Days.

По его словам, подобные меры воспримутся положительно, ведь у ведомства появится "возможность защитить всех".

Кроме того, в МВД каждого россиянина, который захочет взять кредит, будут консультировать, задавать определенные вопросы, чтобы убедиться, что полученные средства не будут переданы мошенникам. Тотальная блокировка стала бы "серьезным ударом, шагом" по киберпреступности.