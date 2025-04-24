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Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

24 апреля 2025 15:52
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Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

30 апреля (среда) Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 16.00 на фасаде музея откроется выставка «Великое кино о Великой Победе» (6+). Куратор – историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
В окнах и на фасаде здания по улице Фрунзе будут представлены афиши фильмов о Великой Отечественной войне – «Машенька» (1942, 6+), «Жди меня» (1943, 12+), «Летят журавли» (1957, 12+), «Баллада о солдате» (1959, 12+), «Судьба человека» (1959, 12+), «Иваново детство» (1962, 12+), «…А зори здесь тихие» (1972, 12+). Этот проект позволит жителям и гостям города узнать, как кинематограф сохранил память о Великой Победе. Запоминающиеся образы на афишах смогут привлечь внимание молодого поколения зрителей к классике советского кино, вызовут желание посмотреть фильмы, рассказывающие о подвиге советского народа.

В 16.30 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет открытие передвижной выставки «Будь готов!» (6+). Куратор – историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.
Проект рассказывает о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов. К примеру, фильмы «Доктор Айболит» (6+) и «Тимур и его команда» (6+), книгу Аркадия Гайдара «Чук и Гек» (6+), поэму Сергея Михалкова «Дядя Степа» (6+) и другие шедевры советского искусства. Также гости смогут познакомиться с газетой «Пионерская правда», журналом «Пионер» и изданиями для детей – «Чиж» и «Мурзилка». Выставка будет интересна как школьникам, так и людям старшего поколения, которые в свое время были октябрятами и пионерами.

Выставки «Великое кино о Великой Победе» и «Будь готов!» продлятся до конца лета. Посещение обеих выставок свободное (бесплатно), как в день открытия, так и после. Предварительная запись не требуется.

Теги: Мероприятия

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