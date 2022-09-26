Мурашко: часть пострадавших в школе Ижевска детей перевезут в Москву

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Медики перевезут в Москву часть детей, пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска. Транспортировка планируется на вторник после того, как будет стабилизировано их состояние, пишут "Известия".

«Сегодня ночью будет дообследование ряда пациентов, утром переоценка состояния. Утром часть будет по состоянию переведена в Москву», — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко журналистам.

По его словам, в настоящий момент под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, трое детей в критическом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в этот день министр прилетел спецбортом МЧС в Ижевск, где мужчина открыл утром огонь в одной из школ. Вместе с ним в Удмуртию вылетели глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, а также прибыла бригада медицинских специалистов для принятия решения о тактике лечения и необходимости санитарной эвакуации в федеральные центры.

Как отметил Мурашко, для оказания медпопомощи из Татарстана и федеральных клиник было привлечено 40 психологов, психиатров, хирургов, нейрохирургов.

Стрельба произошла утром 26 сентября в ижевской школе № 88. Бывший ученик зашел в учебное заведение и открыл стрельбу по учащимся. Жертвами нападения стали школьники, в том числе первоклассники, охранники и педагоги. После нападения стрелявший покончил с собой.

Фото: РИА Новости/МЧС РФ