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Если вы не едете в Арктику, то Арктика едет к вам! Встречайте! Мультимедийный автобус-музей «Каникулы в Арктике» прибывает в Самару. Место стоянки автобуса-музея – площадь у Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Приглашаем всех на эколого-просветительский марафон с 11 по 12 октября, сообщает пресс-служба музея.

Автобус-музей будет принимать «путешественников» всего два дня, причём абсолютно бесплатно. С подробным расписанием можно познакомиться на сайте www.каникулыварктике.рф. Обязательно запишитесь на экскурсию на сайте заранее, так как одновременно в автобусе может находиться не более 17 человек.

Вы совершите виртуальную прогулку по Арктике, которая раскинулась на 28 квадратных метрах автобуса; побываете во всех 9-ти арктических регионах; узнаете, кто встречается каждый год и с белыми медведями, и с пингвинами; зачем учёные берут анализы у хозяина Арктики, надевают спутниковые передатчики и считают разных животных с самолёта; где находится полюс холода; почему дома в Арктике красят яркими красками и многое другое. Кстати, раскрасить северный посёлок участники экопросветительского марафона смогут и самостоятельно, а также расписать для себя экошопер на мастер-классе, который пройдёт в самом настоящем жилище коренных народов севера – чуме. И не забудьте заглянуть в наш арктический кинотеатр!

Начнётся торжественное открытие марафона мотопробегом, организованным музеем техники "Мотомир Вячеслава Шеянова".

В пробеге будут участвовать самые редкие мотоциклы 20-го века. Мотоциклы проедут, украшенные флагами с изображениями арктических животных!

Старт пробега в 10.30 с площади перед зданием Цирка.

Маршрут пробега пролегает через туристические зоны города, такие как площадь Славы, сквер 30-летия Победы, проходит по ул. Самарской и заканчивается у муз. Алабина, на месте проведения марафона "Каникул в Арктике".