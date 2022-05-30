Муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин посетил учреждения УФСИН

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Председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип-хазрат Яруллин посетил ИЦ-1. В ходе визита муфтий ознакомился с условиями проживания осужденных в исправительном центре.

Начальник подразделения подполковник внутренней службы Бибигюль Калиева рассказала гостю, как исполняется наказание, не связанное с лишением свободы. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы взаимодействия.

Затем Талип-хазрат посетил расположенную рядом исправительную колонию №5, где встретился с начальником учреждения подполковником внутренней службы Иваном Хлоповским. В ходе беседы с руководителем колонии обсуждались вопросы совершенствования сотрудничества. В клубе учреждения муфтий провел беседу на духовно-нравственные темы с осужденными из числа мусульман, ответил на вопросы верующих.

Председателя РДУМСО Талип-хазрата Яруллина в ходе посещения учреждений сопровождал помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области