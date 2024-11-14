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Молодые политики региона на проекте «Амбассадоры активности» обучились актуальным управленческим технологиям

14 ноября 2024 11:40
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Молодые политики региона на проекте «Амбассадоры активности» обучились актуальным управленческим технологиям

С 11 по 13 ноября в Молодёжном центре «Лесная сказка» прошла образовательная смена «Амбассадоры активности. Действие». Для 250 участников от 14 до 35 лет эксперты из Самары, Тольятти и Пензы провели интерактивные лекции по политическим технологиям, обучающие тренинги по лидерству и выстраиванию эффективной работы в команде, а также по применению стратегических подходов к деятельности своих организаций.

Организаторами смены «Амбассадоры активности. Действие» стали Самарское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Молодёжный парламент при Самарской Губернской Думе и Молодёжное правительство Самарской области совместно с Агентством по реализации молодёжной политики региона. Этот выезд стал шестым для проекта «Амбассадоры активности», который проводится в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

Участниками смены стали молодые люди, которые ведут активную общественно-политическую деятельность в Самарской области. Выезд проходил по четырём направлениям: «Молодая Гвардия Единой России. Совершенствуя себя, уверенно развиваем страну», «Молодёжное правительство. Создаём команду региона сегодня», «Молодёжный парламент. Будущее за нами», а также специальный трек «Школьное самоуправление. Сделай лидерство своим стилем жизни», его участниками стали школьники старших классов Самарской области.

«Ежедневно в нашем регионе создается множество возможностей для активной молодёжи. Выезд «Амбассадоры активности. Действие» как раз был направлен на обучение членов молодёжных политических организаций и совещательных структур. Программа была создана таким образом, чтобы участники глубже поняли механизмы принятия решений и взаимодействия в обществе. Этот выезд дал возможность не только приобрести новые знания, но и применить их, что, безусловно, повысит эффективность работы молодёжных организаций в дальнейшем», – рассказал Антон Родионов, руководитель выезда «Амбассадоры активности. Действие», член Координационного Совета Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Руководитель Регионального штаба Самарского регионального отделения.

Эксперты и политические деятели региона провели тренинги, лекции, практические занятия и мастер-классы по основам политтехнологий, лидерству и работе в команде, организации мероприятий, эффективному ведению социальных сетей, ораторскому мастерству. Также для участников прошло обучение по социальному проектированию, на котором обсудили «упаковку» проекта, разобрали процесс генерации проектной идеи и защитили групповые заявки, которые в будущем смогут подать на конкурс Росмолодёжь.Гранты.

«Для любой карьеры крайне важно получить максимум знаний на самом первом этапе, чтобы эта база помогала развиваться и двигаться. На смене «Действие» мы получили те самые знания, которые абсолютно точно станут базисом для нашей политической деятельности. А еще на выезде собрались представители Молодёжного парламента, Молодёжного правительства и Молодой гвардии Единой России, что позволило посмотреть на политическую систему максимально объемно и с разных сторон. Я уверена, что этот опыт и знания позволят мне успешно реализовывать проекты в будущем», – Ирина Алещенко, кандидат на должность молодёжного министра науки в Молодежное правительство Самарской области.

На смене «Амбассадоры активности. Действие» участники также обсудили применения стратегических подходов к деятельности своих организаций. Были проанализированы существующие модели и разработаны обновлённые стратегии развития.

«Участие в данном проекте – это уникальная возможность для нас, молодых лидеров, погрузиться в мир политических технологий и развития. На смене «Амбассадоры активности. Действие» мы прослушали увлекательные лекции, которые открыли нам глаза на механизмы принятия решений и важность стратегического мышления в нашей деятельности. Эти знания не только обогатили наш опыт, но и вдохновили на дальнейшие действия. Обучающие тренинги по лидерству стали настоящим открытием для меня. Мы не просто слушали теорию, но и активно участвовали в практических упражнениях, которые помогли нам развить навыки эффективного управления командой. Я понял, как важно быть не только лидером, но и командным игроком, способным поддержать других», – рассказал Нюхов Иван, секретарь общественного Молодёжного парламента при Самарской Губернской Думы.

Школа молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности» является частью программы комплексного развития молодёжи Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

Организаторами проекта являются Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Партнёрами проекта выступают Региональное отделение «Движения Первых» Самарской областиСовет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; Молодёжный совет Федерации профсоюзов Самарской области; Самарское региональное отделение «Российские студенческие отряды».

Фото - Пресс-служба проекта "Амбассадоры активности"

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