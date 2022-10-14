Молодежь в Самаре опаздывает на работу чаще старшего поколения

7 из 10 горожан никогда не опаздывают на работу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары, работающие по фиксированному графику.
70% самарцев признались, что никогда не опаздывают на работу. 26% опаздывают время от времени: 2% несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц, 16% — лишь несколько раз в год. В основном время опоздания не превышает 15 минут.
Чаще остальных опаздывают на работу респонденты моложе 34 лет. Респонденты старше 45 лет, напротив, чаще всего отличаются пунктуальностью. Чем выше размер заработка, тем меньше опозданий позволяют себе работники.
Самыми частыми причинами своей непунктуальности самарцы назвали проблемы с общественным транспортом (33%), пробки на дорогах (30%) и долгий сон (10%). Вовремя приходить на работу каждому двадцатому мешают семейные обязанности и неорганизованность. По 3% в своих опозданиях винят лень, форс-мажорные обстоятельства и личные дела, 1% — низкую мотивацию.
За 13 лет в России в целом количество пунктуальных работников увеличилось вдвое: 35% было в 2009 году. Все чаще причиной опозданий на работу называют проблемы с общественным транспортом: в 2009 году об этом говорили только 22%.
Время проведения: 8 сентября — 13 октября 2022 года