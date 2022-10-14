Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в ограблениях женщин
В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в ограблениях женщин
Самарский проект стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года
Самарский проект стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года
В Тольятти мошенники пытались обмануть 96-летнюю женщину и похитить у нее 1,5 млн рублей
В Тольятти мошенники пытались обмануть 96-летнюю женщину и похитить у нее 1,5 млн рублей
время прямой линии с начальником Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым переносится на 15.00 часов
Время прямой линии с начальником Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым переносится на 15.00 часов
В Большечерниговском районе задержан пьяный водитель
В Большечерниговском районе задержан пьяный водитель
Молодежь в Самаре опаздывает на работу чаще старшего поколения
Молодежь в Самаре опаздывает на работу чаще старшего поколения
Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России
Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России
В Белоруссии введен режим контртеррористической операции
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.49
-0.27
EUR 62.59
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодежь в Самаре опаздывает на работу чаще старшего поколения

14 октября 2022 09:30
62
Молодежь в Самаре опаздывает на работу чаще старшего поколения

7 из 10 горожан никогда не опаздывают на работу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары, работающие по фиксированному графику.

70% самарцев признались, что никогда не опаздывают на работу. 26% опаздывают время от времени: 2% несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц, 16% — лишь несколько раз в год. В основном время опоздания не превышает 15 минут.

Чаще остальных опаздывают на работу респонденты моложе 34 лет. Респонденты старше 45 лет, напротив, чаще всего отличаются пунктуальностью. Чем выше размер заработка, тем меньше опозданий позволяют себе работники.

Самыми частыми причинами своей непунктуальности самарцы назвали проблемы с общественным транспортом (33%), пробки на дорогах (30%) и долгий сон (10%). Вовремя приходить на работу каждому двадцатому мешают семейные обязанности и неорганизованность. По 3% в своих опозданиях винят лень, форс-мажорные обстоятельства и личные дела, 1% — низкую мотивацию.

За 13 лет в России в целом количество пунктуальных работников увеличилось вдвое: 35% было в 2009 году. Все чаще причиной опозданий на работу называют проблемы с общественным транспортом: в 2009 году об этом говорили только 22%.

Время проведения: 8 сентября — 13 октября 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый второй самарец поддерживает отмену праздничных новогодних мероприятий
13 октября 2022, 12:25
Каждый второй самарец поддерживает отмену праздничных новогодних мероприятий
4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы. Общество
281
Каждый третий самарец считает, что добьются успехов в карьере в родном городе
11 октября 2022, 09:16
Каждый третий самарец считает, что добьются успехов в карьере в родном городе
Самым сложным городом с точки зрения карьерных перспектив оказался Омск. Общество
486
Самарцы за 7 месяцев стали больше экономить
10 октября 2022, 09:15
Самарцы за 7 месяцев стали больше экономить
Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, — среди респондентов моложе 34 лет. Общество
500
В центре внимания
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
531
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
3186
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
810
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
719
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
706
Весь список