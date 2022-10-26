Мобилизованные самарцы смогут вернуть деньги за ОСАГО

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Банк России заявил, что мобилизованные в войска граждане смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть страховой премии. Об этом стало известно из телеграм-канала ЦБ.

Для того, чтобы расторгнуть договор обязательного страхования автогражданской ответственности досрочно и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период, мобилизованному нужно обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением. Пока это проект, сообщают в Банке России, он уже представлен на общественное обсуждение.

Если норма будет принята, то заявление можно будет написать и в офисе страховой, и онлайн. Причем, способ приобретения полиса (в сети или лично) не повлияют на способ его подачи. Кроме того, отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек, но по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора, пишет ГТРК Самара.