Минспорта СО вместе с хоккейным клубом ЦСК ВВС организовали сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

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В дни новогодних каникул министерство спорта и подведомственные учреждения совместно с хоккейным клубом ЦСК ВВС организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Сотрудники ГАУ "Самара Арена" передали в пункт сбора продукты и медикаменты для военнослужащих. А участники экскурсии по стадиону изготовили для бойцов окопные свечи.

Не менее важна и моральная поддержка. Там же, в пункте приема гуманитарной помощи, можно отправить открытку на фронт с новогодними пожеланиями в рамках акции "Письмо солдату". С теплыми словами в письме к бойцам обратилась министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Принять участие в сборе гуманитарного груза может каждый желающий. Бойцам необходимы: термобелье, средства гигиены, энергетические напитки, шоколадные батончики, фрукты и орехи, батарейки, пауэрбанки.

Пункт приема работает ежедневно по 8 января с 12 до 16 часов. Он расположен на Последней миле у стадиона "Солидарность Самара Арена", ориентир - детская инклюзивная площадка.

Фото: минспорта СО