Минобороны сообщило о запуске ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Об этом 5 февраля сообщили в Минобороны, пишут "Известия".

«5 февраля 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельской области) боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что запуск был произведен в интересах Минобороны.

Фото: Министерство обороны РФ/"Известия"