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Медицинских работников Самарского региона предупредили о мошенничестве

17 марта 2023 11:42
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Медицинских работников Самарского региона предупредили о мошенничестве

В рамках профилактики преступлений с использованием IT-технологий и повышения уровня правовой и финансовой грамотности граждан сотрудники Отдела МВД России по Волжскому району вместе с председателем общественного совета при территориальном органе Сергеем Братко провели встречу с персоналом одного из медицинских учреждений.

Заместитель начальника отдела уголовного розыска территориального ОВД Кирилл Матросов уделил особое внимание телефонному мошенничеству. Подполковник полиции, приводя конкретные примеры, рассказал присутствующим, что наиболее распространенными схемами мошенничества по телефону являются звонки от якобы работников банка и сотрудников силовых структур, предложения несуществующих компенсаций и выплат, перевод денег на «безопасный счет», схема «Ваш родственник попал в ДТП». Полицейские призвали не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. При утере платежной карты необходимо немедленно позвонить по номеру «горячей линии» обсуживаемого банка и заблокировать карту.

Председатель общественного совета при территориальном органе внутренних делСергей Братко отметил, что мошенники все чаще придумывают новые преступные схемы, поэтому одним из эффективных средств безопасности остается бдительность и осторожность. Общественник призвал присутствующих быть более внимательными и осторожными, рассказать, как противостоять мошенникам, своим родным, близким, а также пожилым людям, которые посещают медицинское учреждение.

В завершение мероприятия сотрудники полиции и общественник вручили каждому памятку «Осторожно, мошенники!» с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.

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