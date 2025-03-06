Медики ЦРБ Кинель-Черкасского района обучали инспекторов ДПС оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП

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В рамках профессиональной и служебной подготовки личного состава Госавтоинспекции Кинель-Черкасского района медицинскими работниками ЦРБ проведены занятия по обучению инспекторов ДПС оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Сотрудникам рассказали, как с использованием специальных медицинских укладок сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение, привести бесчувственного пострадавшего в сознание, накладывать мягкие повязки. Все патрульные автомобили ДПС Госавтоинспекции оснащены укладками для оказания помощи. Они являются опционным оборудованием и комплектуются всем необходимым: шинами, перевязочными материалами, средствами для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации, носилками.

Занятия необходимы инспекторам Госавтоинспекции, так как зачастую именно они первыми оказываются на месте происшествия. Поэтому квалифицированные действия сотрудников Госавтоинспекции на месте ДТП, включающие своевременное извлечение пострадавшего и оказание ему первой помощи, способны значительно снизить смертность на дорогах.





Фото: пресс-служба ГАИ СО