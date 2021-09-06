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Масочный режим в общественных местах – одна из важных мер снижающая риски заражения коронавирусом
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Масочный режим в общественных местах – одна из важных мер снижающая риски заражения коронавирусом

6 сентября 2021 16:42
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В Самаре в этом году в суды направлено 343 административных материала в отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

Масочный режим в общественных местах – не просто примета времени, а одна из важных мер, призванных минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.

В начале этой недели рейдовые проверки стартовали с улиц Мичурина и Чернореченской, где пролегают маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.

В составе рабочей группы – представители профильного городского департамента и регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, контрольно-ревизионных служб предприятий-перевозчиков, ДНД, полиции. Именно правоохранители занимаются оформлением административных материалов в отношении нарушителей. Эта практика в Самаре существует уже год.

Обязанность соблюдать масочный режим прописана в Постановлении Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Все, кто передвигается на общественном транспорте, от начала и до конца поездки должны позаботиться о наличии защитных средств.

«С наступлением нового учебного года студенты и школьники стали активно пользоваться городским пассажирским транспортом. В связи с этим есть обращение к родителям: оно касается, прежде всего, необходимости напоминать своим детям о масочном режиме. Нужно, чтобы у детей запас масок был всегда с собой. Оплата проезда осуществляется только в том случае, если пассажир находится в маске. Кроме того, необходимо своевременно пополнять транспортные карты, по которым ездят дети», – отметила представитель автотранспортной предприятия Анна Замыцкая.

В салонах продолжают работать и автоинформаторы. Контроль ведется также за соблюдением регламента санобработки подвижного состава, выходящего на маршруты – бригады, занимающиеся мойкой и дезинфекцией, трудятся в депо круглосуточно.

Кроме того, усилена разъяснительная работа с личным составом предприятий транспортной отрасли: рекомендуется не откладывать прививку против коронавируса, если подошел срок ревакцинации.

Наличие прививки не освобождает от ответственности, и поездка без маски недопустима. Надевать средства защиты нужно еще на остановочных пунктах, перед входом в салоны общественного транспорта.

 

Фото:  администрация Самары

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