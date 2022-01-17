«Масочные рейды» в общественном транспорте Самары продолжаются

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За день комиссионно проверяют несколько десятков маршрутов, пролегающих во всех районах города.



Каждое утро в транспортном предприятии начинается с инструктажа личного состава, которому предстоит выход на линию. Перед рейсами раздаем персоналу маски – достаточное количество, чтобы хватило на всю рабочую смену .

Если горожанами будет замечено нарушение в салоне, который в данный момент не проверяется, соответствующую информацию можно передать перевозчику, позвонив по телефонам «горячей линии» (они размещены в салонах) или направив обращение через социальные сети. В предприятиях есть возможность оперативной связи с экипажами, вплоть до вызова патрульной группы, если антимасочники не реагируют на претензии и не покидают транспорт.

Фото: администрация Самары