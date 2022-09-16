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Мария Львова-Белова привезла 125 детей-сирот из ДНР для устройства в российские семьи

16 сентября 2022 21:33
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Десять детей из числа прибывших сегодня в столицу уже переданы в приемные семьи: за ними приехали приемные родители из Москвы и Московской области.

Сегодня сто из этих детей прибыли в Москву, чтобы далее отправиться к своим приемным родителям. Самолетом ВКС России из Ростова-на-Дону прилетели 77 детей, еще 23 ребенка приехали поездом из Курска. Им от 3,5 до 17 лет, некоторые ребята – с инвалидностью.

Десять детей из числа прибывших сегодня в столицу уже переданы в приемные семьи: за ними приехали приемные родители из Москвы и Московской области. Помощь в оформлении на месте необходимых документов детям оказали сопровождающие их законные представители, а также сотрудники аппарата детского омбудсмена. 

Остальные дети будут переданы под опеку в семьи в ближайшее время. Например, некоторые ребята уже сегодня отправятся из столицы в Омскую и Самарскую области. А на следующей неделе Уполномоченный лично отвезет нескольких детей в Мурманск и Нижний Новгород. 

Детей принимают семьи Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской области и Москвы. Уполномоченный договорилась с главами этих регионов об их личном патронаже над этими семьями и оказании им необходимой поддержки. 

«Все дети, которые привезены, уже получили российское гражданство и устраиваются в рамках российского законодательства», – рассказала журналистам Мария Львова-Белова. 

Как пояснила Уполномоченный, дети имели возможность выбрать себе семью заранее. «На территории выезжали психологи из всех регионов, которые берут детей, проводили с детьми психологическое тестирование и самое главное – привозили видеопаспорта приемных родителей, – отметила Мария Львова-Белова. – У каждого ребенка была возможность выбрать из трех-четырех семей, затем они общались по видеосвязи и уже принимали решение, в какую семью едут, и психолог эту совместимость учитывал». 

Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, долгое время проживали в детских домах и домах ребенка на территории ДНР. Многие из них имеют несколько братьев и сестер, но были разлучены друг с другом – находились в разных учреждениях. После эвакуации детских учреждений из ДНР они проживали в ПВР на территории Ростовской и Курской областей. 

Устройство 125 детей-сирот под опеку в России – продолжение работы, начатой весной этого года. «На сегодняшний день в семьях наших российских граждан – около 300 детей из Донецкой Народной Республики, но мы будем стремиться к тому, чтобы у всех детей Донбасса были семьи», – также сообщила детский омбудсмен. 

Она добавила, что «готовится к приезду еще одна группа детей-сирот – из Луганской Народной Республики, это 104 ребенка». 

Ранее вопрос по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из республик Донбасса в российские семьи, был обсужден на встрече Марии Львовой-Беловой с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал эту работу, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

 

Фото:   deti.gov.ru

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