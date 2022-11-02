Людмила Нарусова сообщила, что Ксения Собчак скоро вернется в Россию

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Ксения Собчак скоро вернется в Россию, сообщила РИА Новости ее мать, сенатор Людмила Нарусова.

Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Отвечая на вопрос агентства, будет ли Собчак возвращаться в Россию, Нарусова отметила: "Будет, очень скоро".

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев