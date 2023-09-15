Локализован пожар на площади 1200 кв.м в неэксплуатируемом здании в Советском районе Самары

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Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар повышенного ранга сложности в Советском районе Самары.

Сегодня, в 10.39, в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по ул. Калинина, 1 в Самаре.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова – «Пожар №2».

Прибывшими к месту пожара подразделениями было установлено, что происходит горение масла в подвальном помещении цеха площадью 1000 кв.м.

В 11.51 для ликвидации пожара проведена пенная атака, созданы 3 боевых участка, развернуты 10 стволов «Курс 8». Усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на охлаждение конструкций, понижение интенсивности горения.

В 19.10 на месте вызова объявлена локализация пожара на площади 1200 кв.м.

Общее руководство тушением пожара осуществляет начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко.

Для оценки обстановки на место пожара выезжала глава Самары Елена Лапушкина.

Для тушения пожара привлечено 164 человека личного состава и 57 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО