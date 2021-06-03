«Литературная ночь» в Самаре пройдет в интерактивном формате

141

Сегодня, 3 июня в 19.00 уличное пространство Самарской областной юношеской библиотеки в рамках летнего проекта «Молодежный проспект» соберет родителей и детей на праздник, посвященный произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

В рамках всероссийской ежегодной акции «Литературная ночь» сегодня будут организованы следующие мероприятия:

– с 19:00 до 21:00 будут работать интерактивные площадки: детская площадка «Угадываем произведения Пушкина по цитатам», тест «Насколько вы Пушкин?», угадывание сказок А.С.Пушкина по разным предметам;

– в читальном зале библиотеки – вечер чтения сказок А.С. Пушкина;

– площадка «Язык веера»;

– 19:00-19:30 площадка «Открытый микрофон», на которой любой участник «проспекта» сможет прочитать произведения Пушкина.