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«Литературная ночь» в Самаре пройдет в интерактивном формате

3 июня 2021 16:31
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Программа мероприятий.

Сегодня, 3 июня в 19.00 уличное пространство Самарской областной юношеской библиотеки в рамках летнего проекта «Молодежный проспект» соберет родителей и детей на праздник, посвященный произведениям Александра Сергеевича Пушкина. 

В рамках всероссийской ежегодной акции «Литературная ночь» сегодня будут организованы следующие мероприятия: 

– с 19:00 до 21:00 будут работать интерактивные площадки: детская площадка «Угадываем произведения Пушкина по цитатам», тест «Насколько вы Пушкин?», угадывание сказок А.С.Пушкина по разным предметам;

– в читальном зале библиотеки – вечер чтения сказок А.С. Пушкина; 

– площадка «Язык веера»;

– 19:00-19:30 площадка «Открытый микрофон», на которой любой участник «проспекта» сможет прочитать произведения Пушкина.

 

Теги: «Литературная ночь» интерактивный формат Мероприятия

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