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«Лето в стиле ГТО»: в Самарской области за шесть недель проведено свыше 600 мероприятий

16 июля 2023 14:50
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 В последних мероприятиях особый интерес проявляли дети, трудовые коллективы и пенсионеры.

В Самарской области активно проходит областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО», которая стартовала 1 июня и продлится до конца августа. Позади шесть недель и уже проведено свыше 600 мероприятий. В акции принимают участие 36 муниципалитетов 63 региона. В последних мероприятиях особый интерес проявляли дети, трудовые коллективы и пенсионеры.

В Сызрани с ГТО познакомились участники семейного праздника «Большая семейная рыбалка». В селе Бобровка Кинельского района сдача нормативов ГТО прошла в рамках спортивного фестиваля.

В Новокуйбышевске полторы сотни воспитанников детского лагеря имени Юрия Гагарина стали участниками массовой зарядки. В Отрадном около 200 ребят из загородного лагеря «Остров детства» прошли тестирование по нормативам комплекса ГТО. А юные жители Чапаевска продолжают соревнования в рамках спартакиады детских загородных оздоровительных центров.

Свои силы в ГТО также протестировали трудовые коллективы. Сотрудники «АвтоВаЗа» состязались в рамках корпоративной Спартакиады. В Красноармейском районе на испытания ГТО вышли специалисты управления соцзащититы. А в Красноярском районе - представители Союза пенсионеров из села Белозерки.

 

Фото:    минспорта СО

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