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Летних корпоративов в Самаре будет больше, чем год назад

9 апреля 2023 10:29
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Летних корпоративов в Самаре будет больше, чем год назад

Летние корпоративы пройдут в 34% компаний Самары. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций.

Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 34% компаний Самары. Судя по комментариям, летом чаще всего празднуют профессиональные праздники и дни рождения компаний, а также проводят командообразующие мероприятия. Наиболее популярный формат — выезд на природу. Также будут спортивные соревнования (например, лазертаг, спартакиады или футбольные матчи) и квизы. В 43% организаций летние корпоративы проводиться не будут. Каждый четвертый работодатель пока не определился с решением.

Компании чаще всего хотят уложиться в прошлогодний бюджет: об этом рассказали 4 из 10 менеджеров по персоналу (44%). 18% работодателей сообщили, что предполагают потратить больше, чем в 2022-м, каждый десятый (10%) — меньше.

Время проведения: 20 марта — 7 апреля 2023 года

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