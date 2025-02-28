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«Лаборатория Касперского» выпустила видеоролики для нового сезона проекта «Цифровой ликбез»

28 февраля 2025 11:19
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«Лаборатория Касперского» выпустила видеоролики для нового сезона проекта «Цифровой ликбез»

В новом сезоне всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» «Лаборатория Касперского» вместе с АНО «Цифровая экономика» при участии Минпросвещения России и Минцифры России в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство» подготовили видеоролики об актуальных киберугрозах. Первый ролик раскрывает тему онлайн-груминга, когда в доверие к ребенку пытается втереться взрослый человек для дальнейшей реализации неправомерных действий в его адрес. Второй ролик рассказывает о том, как мошенники, используя популярные кликер-игры, пытаются завладеть личными данными детей и деньгами их родителей. Обучающие видеоролики и методические материалы к ним доступны на сайте цифровойликбезф.

По сюжету видеороликов журналистка рыбка Лина ведет колонку о защите от цифровых угроз в подводном мире. В ней она рассказывает, с какими онлайн-неприятностями сталкиваются подводные жители Оушен-Сити и как можно их избежать. В новом сезоне героем ее заметок стал юный киберспортсмен осьминожек Лелик. На примере его истории школьники узнают, почему так важно быть внимательным в сети при общении с незнакомцами, даже если те представляются ровесниками со схожими интересами и с ними очень хочется подружиться. А еще зрителям расскажут о мошеннических схемах, с которыми можно столкнуться в играх жанра «кликер», в которых нужно как можно чаще нажимать (тапать) на одну и ту же картинку.

Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или учителями. Обучающие ролики дополнены методическими материалами для педагогов, что дает возможность эффективно интегрировать их в учебный процесс и использовать на уроках ОБЖ, информатики, во внеурочной деятельности, а также на родительских собраниях.

«В новом сезоне «Цифрового ликбеза» мы попытались показать актуальные ситуации, в которых может оказаться современный подросток, который уже активно пользуется интернетом. Наша задача – научить школьников распознавать попытки разного рода онлайн-мошенничества и защищать свои данные и аккаунты. Видеоролики предназначены не только для учащихся, но и для их родителей. Рекомендуем взрослым использовать эти материалы, чтобы научить детей выстраивать свои цифровые границы, защищать свою приватность и развивать критическое мышление», – комментирует Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Новые обучающие видеоролики расскажут школьникам об актуальных киберугрозах и популярных мошеннических схемах и научат, как вовремя распознать риски и не стать жертвой мошенников. Такие темы выбраны не случайно: кибербезопасность и цифровая грамотность населения – это важные аспекты развития экономики данных. Видеоролики помогут ученикам изучить основы безопасного поведения в интернет-пространстве и грамотного использования современных технологий. Это важные цифровые навыки и компетенции, необходимые профессионалам для успешного развития отрасли в будущем», – комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Проект «Цифровой ликбез» включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров – Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатории Касперского», «Контур» – представлены на сайте проекта.

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