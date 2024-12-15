Кремлевская новогодняя елка оказалась второй по высоте в Европе

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Главная ёлка России, установленная на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили европейские столицы к празднованию Нового года и Рождества, выяснило РИА Новости.

С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют только из Подмосковья, уже третий раз ее родиной становится Можайский городской округ. Возраст 30-метровой красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров.

Среди натуральных деревьев Европы уроженка Подмосковья - вторая по высоте. Выше нее только украшающая Вену 34-метровая елочка. На третьем месте и всего лишь метром ниже жительница Рима. Главное украшение польской Варшавы еще на 2 метра ниже (27 метров), а следом за ней - праздничный символ новогоднего Лондона (25 метров).

Фото: freepik.com