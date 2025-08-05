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Консультацию по вопросам качества и безопасности детских товаров могут получить родители в Самаре

5 августа 2025 12:08
103
Консультацию по вопросам качества и безопасности детских товаров могут получить родители в Самаре

До 15 августа Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей по телефонам «горячих линий»: 
- 8(846)266-98-49 (отдел надзора по гигиене детей и подростков Управления);
- 8(846) 373-49-22 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»);
- 8(846)337-73-93 (отдел гигиены и эпидемиологии в г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»).

 Режим работы: с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) ежедневно, за исключением выходных дней. 

Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в РФ). 

Родители могут получить консультацию специалиста по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Теги: Акценты

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