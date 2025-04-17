Команда Управления вневедомственной охраны по Самарской области стала призером конкурса профессионального мастерства

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В Тольятти, на базе Центра подготовки личного состава, впервые состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников групп задержания подразделений вневедомственной охраны Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Более 40 участников, прошедших региональные этапы, боролись за звание «Лучший по профессии».

Тольяттинский учебный центр был выбран для проведения соревнований неслучайно. Центр подготовки личного состава – это кузница кадров Росгвардии не только для Приволжского округа, но и других российских регионов. В учебном центре готовят личный состав для воинских частей и специальных подразделений, здесь проходят курс первоначальной подготовки сотрудники вневедомственной охраны.

В течение трёх дней жюри оценивало уровень физической, огневой, специальной, медицинской и технической подготовки, а также знаний нормативно-правовой базы росгвардейцев. Главным и самым сложным этапом, который отражал специфику работы экипажей групп задержания, стали соревнования по отработке действий по сигналу «Тревога» и задержанию условных нарушителей. Моделируемые ситуации были максимально приближены к реальным, с которыми сотрудникам групп задержания вневедомственной охраны приходится сталкиваться в повседневной деятельности.

По итогам всех испытаний лучшим экипажем группы задержания стали представители Управления вневедомственной охраны по республике Татарстан. Второе место занял экипаж Управления вневедомственной охраны по Самарской области. Замкнули тройку призёров росгвардейцы Управления вневедомственной охраны по Ульяновской области.

В церемонии награждения приняли участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков и начальник отделения по контролю за организацией деятельности подразделений вневедомственной охраны Приволжского округа Росгвардии подполковник полиции Татьяна Петрунина.

В торжественной обстановке победителям и призёрам вручили медали и кубки. Представители Управления вневедомственной охраны по республике Татарстан и Управления вневедомственной охраны по Самарской области представят Приволжский округ на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.