Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты ведомства отметили, что мероприятие организовано на высоком уровне.
Команда минздрава СО сдала нормы ГТО
Двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине.
В Сызранском районе на Волге спасли двух рыбаков
Встреча завершилась победой колумбийской сборной 1:0.
Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев сыграл за молодежную сборную России
В учениях были задействованы 48 человек личного состава и 13 единиц техники.
Огнеборцы Сызрани отработали ликвидацию пожара на складе готовой продукции
В Самаре ночью -3, -5°С, днем +3, +5°С.
23 марта в регионе без осадков, до +8°С
Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области.
ТАСС: Россию на "Интервидении" будет представлять Shaman
На Земле 23 марта возможна сильная магнитная буря
На Земле 23 марта возможна сильная магнитная буря
В Самарской области стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Самарской области стартует Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Команда минздрава СО сдала нормы ГТО

22 марта 2025 18:20
100
Специалисты ведомства отметили, что мероприятие организовано на высоком уровне.

Сегодня в Самарской области прошли соревнования среди сотрудников органов исполнительной власти и Администрации Губернатора Самарской области в рамках фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов.

Команду министерства здравоохранения Самарской области представили руководитель управления организации материально-технического обеспечения Елена Родина и руководитель контрольно-ревизионного управления Лилия Валеева.

➡️Спортивная программа фестиваля включала в себя:  многоборье ГТО, сгибание и разгибание рук в упоре, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон на гимнастической скамье, стрельба из электронного оружия.

Елена Родина сдала две нормы на золотой значок.

Специалисты ведомства отметили, что мероприятие организовано на высоком уровне.

«Это был настоящий праздник спорта, физической активности и здорового образа жизни! В очень дружественной атмосфере все участники, в том числе и мы,  смогли проверить свои физические данные и готовность сдать нормативы ГТО, а также получить колоссальный энергетический заряд!», - отметила Елена Родина.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках занятия ученики отрабатывали практические навыки на манекенах, наложение медицинских повязок и жгутов при кровотечениях и травмах.
21 марта 2025, 17:11
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
В рамках занятия ученики отрабатывали практические навыки на манекенах, наложение медицинских повязок и жгутов при кровотечениях и травмах. Здравоохранение
612
Как защитить себя от рака языка.
21 марта 2025, 14:37
Самарский врач-онколог рассказал о профилактике новообразований полости рта
Как защитить себя от рака языка. Здравоохранение
548
На новых аппаратах специалисты ежедневно проводят порядка 55 исследований.
21 марта 2025, 14:24
В Самарскую поликлинику №3 поступило новое оборудование — два современных аппарата УЗИ
На новых аппаратах специалисты ежедневно проводят порядка 55 исследований. Здравоохранение
561
В центре внимания
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
353
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
553
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
479
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
417
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
413
Весь список