Команда минздрава СО сдала нормы ГТО

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Сегодня в Самарской области прошли соревнования среди сотрудников органов исполнительной власти и Администрации Губернатора Самарской области в рамках фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов.

Команду министерства здравоохранения Самарской области представили руководитель управления организации материально-технического обеспечения Елена Родина и руководитель контрольно-ревизионного управления Лилия Валеева.

➡️Спортивная программа фестиваля включала в себя: многоборье ГТО, сгибание и разгибание рук в упоре, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон на гимнастической скамье, стрельба из электронного оружия.

Елена Родина сдала две нормы на золотой значок.

Специалисты ведомства отметили, что мероприятие организовано на высоком уровне.

«Это был настоящий праздник спорта, физической активности и здорового образа жизни! В очень дружественной атмосфере все участники, в том числе и мы, смогли проверить свои физические данные и готовность сдать нормативы ГТО, а также получить колоссальный энергетический заряд!», - отметила Елена Родина.

Фото: минздрав СО