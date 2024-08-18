Китайский язык на втором месте по популярности у жителей Самары

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4 из 10 жителей Самары хотели бы выучить английский язык. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

39% жителей Самары хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (14%). Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 7% опрошенных. По 5% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 2% — на арабском. Еще 4% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).



11% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу».



Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.



С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый житель Самары с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.



Время проведения: 10—13 августа 2024 года

Фото: freepik.com