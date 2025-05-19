Кинельские полицейские провели спортивную эстафету, приуроченную к 90-летию ПДН

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В Кинеле на базе спортивного центра «Локомотив» состоялась спортивная эстафета, посвященная 90-летию со Дня образования подразделений ПДН и ЦВСНП, в которой приняли участие сотрудники отделений и подразделений по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Кинельский».



Перед началом соревнования старшие офицеры обратились к участникам с напутственными словами, пожелав им крепости тела и силы духа – качеств, необходимых не только в спорте, но и в их повседневной службе.



После разминки участники эстафеты продемонстрировали не только свои физические способности, но и хорошее знание боевых приемов.



В завершение мероприятия сотрудники делились своим впечатлением и отмечали, что на площадке царила атмосфера единства и боевого духа. Участники эстафеты, несмотря на здоровую конкуренцию, проявляли искреннюю поддержку друг к другу. Перед стартом каждый участник находил время, чтобы пожелать удачи своим соперникам, понимая, что спорт - это не только борьба за победу, но и возможность проявить лучшие человеческие качества.



Проигравших в спортивных состязаниях не было.



Мероприятие прошло в доверительной атмосфере, все участники получили заряд положительных эмоций и здоровья. Особую активность проявляли молодые сотрудники. Они не только участвуют в соревнованиях, но и инициируют новые форматы состязаний, привлекают к участию своих коллег. Движение за здоровый образ жизни становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности.



Подобные мероприятия являются прекрасным примером для молодых сотрудников и подрастающего поколения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО