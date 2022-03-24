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КбшЖД: в Самаре открылся центр по сбору гуманитарной помощи для беженцев

24 марта 2022 15:13
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В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.

Волонтеры Куйбышевской железной дороги в рамках акции #МыВместе открыли пять консультационных центров по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Самаре, Пензе, Уфе, Ульяновске и Рузаевке. 

В акции #МыВместе может принять участие каждый желающий.  В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания, посуда, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка необходима детям, для них можно оставить детское питание, разные игрушки, книги и канцелярские товары. 

Приносить можно воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров); сухое детское питание (смеси); продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы); одноразовую посуду; средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники); полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни); детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания – с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.

В Самаре пункт по сбору помощи работает в будние дни с 9:00 до 16:00 по адресу: ул. Красноармейская, 139 (телефон куратора: 89277150780), передает пресс-служба КбшЖД. 

 

Фото:   соцсети

 

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