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Каждый третий россиянин признался, что хранит ненужные вещи, не желая с ними расставаться

20 февраля 2025 13:44
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Каждый третий россиянин признался, что хранит ненужные вещи, не желая с ними расставаться

Компания Level Group провела исследование, чтобы выяснить, легко ли россияне расстаются с ненужными вещами. Исследование показало, что каждый третий россиянин (29%) хранит ненужные вещи, которыми не пользуется, по причине того, что с ними жалко расставаться. Столько же (28%) хранят ненужные вещи из-за того, что нет времени их разобрать и выбросить ненужное. Еще 16% хранят их в надежде, что однажды они снова пригодятся. Только 13% опрошенных регулярно избавляются от ненужных вещей, а 15% утверждают, что вообще не покупают ненужные вещи.

Склонность к накопительству отличается в разных регионах. Больше всего запасливых жителей, предпочитающих хранить вещи, которые не использовались больше года, проживает в Перми: 91,2% пермяков не готовы расстаться с ненужными предметами. За ними следуют жители Самары (78,6%) и Омска (78,5%). 

В Краснодаре 77,4% жителей хранят ненужные вещи, в Казани (75,3%), Нижнем Новгороде (74%), Красноярске (73,6%), Челябинске (72,1%), Новосибирске (71,8%). 

Меньше всего склонность к накопительству выражена у жителей Ростова-на-Дону (63%), Уфы (61,8%), Тюмени (61,5%), Екатеринбурга (61,9%) и Санкт-Петербурга (60%). 

Интересно, что больше всего к накопительству склонны мужчины: среди них 76% по тем или иным причинам хранят ненужные вещи. Среди женщин таковых оказалось 65%.

Среди наиболее популярных мест для хранения россияне называют гардеробные, кладовки и другие места в квартире (в 66% случаев), балкон (15%), дачу (11%) и гараж (4%). В 2% случаев россияне арендуют для таких вещей отдельный склад.

“Сегодня застройщики учитывают потребности покупателей в хранении большого количества вещей: вместе с квартирой можно купить и отдельную кладовую, которая располагается в том же здании или на этаже. В бизнес- и комфорт-классе ее площадь может составлять до 25 кв.м., а минимальный размер — порядка 2 кв.м. Кроме того, на такую кладовую также можно оформить ипотеку по текущей ставке”, — комментирует пресс-служба Level Group.

Те же, кто избавляется от ненужных вещей, чаще всего проводят расхламление когда придется и не ждут особого случая (40%), а каждый шестой (15%) проводят ревизию после нового года, посвящая этому длинные выходные. Чуть больше (22%) предпочитают расхламляться перед Новым годом, стараясь заканчивать год налегке. А каждый десятый (10%) делает это каждый месяц.  

Теги: Опрос

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