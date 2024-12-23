Каждый пятый самарец хочет избежать стресса, купив готовые блюда к Новому году

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37% жителей Самары предпочитают заказывать готовые блюда и салаты для новогоднего стола. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного гипермаркетом «ОКЕЙ». 48% респондентов намерены готовить самостоятельно, а 15% выберут альтернативу — праздничный ужин в ресторане.

Местные жители в массе предпочитают традиционные рецепты. Наиболее популярными остаются классические блюда, такие как «оливье» и «сельдь под шубой», икра, запеченная свинина или курица, мясные и сырные нарезки. При покупке алкоголя самарцы в основном выбирают водку, коньяк и шампанское.

Основная причина, по которой самарцы отказываются от самостоятельного приготовления застолья, заключается в нехватке времени. 66% респондентов отметили, что предпочли бы освободить время для празднования с любимыми, а не проводить его на кухне. Более 19% опрошенных считают, что готовая еда поможет избежать стресса, связанного с организацией праздника. 8% выбрали покупные блюда для экономии – чтобы не осталось лишнего после праздника. 6% горожан просто считают, что неважно умеют готовить. А порядка 3% респондентов вообще не собираются отмечать Новый год широко, собираясь выпить бокал шампанского и закусить мандаринами.

«В этом году мы отмечаем рост интереса к готовым блюдам и свежим полуфабрикатам нашего производства, — комментируют в сети гипермаркетов «О’КЕЙ». — В кулинарии представлено более 20 наименований, от закусок до горячих блюд и десертов, а перед Новым годом традиционно возрастает спрос на салаты, холодец, заливное из языка, колбасные и сырные нарезки».

Из тех, кто будет готовить самостоятельно, свыше 55% следуют традициям, которые передаются из поколения в поколение. А 24% наслаждаются процессом, рассматривая это как творческий способ провести время. Остальные хотят порадовать близких чем-то вкусным и необычным.

Как и в других регионах, «оливье» является безусловным лидером среди новогодних блюд — его хотят приготовить 75% самарцев. На втором месте располагаются различные виды запеченного мяса, которые планируют приготовить почти 65% респондентов (вариантов можно было выбрать несколько). «Селедку под шубой» запланировали сделать 28% опрошенных. Мандарины, колбасная и сырная тарелки будут на столе у половины горожан. На сладкое — торты и наборы пирожных.

Большая часть жителей Самары заложили на новогодний стол до 10 тысяч рублей. Первое место по статьям расходов занимают деликатесы — икра, морепродукты и т.д. (их купят 63% респондентов). Далее следуют алкоголь (60%) и фрукты с овощами (48%).