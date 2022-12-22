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Каждый четвертый сотрудник из Самары выгорает раз в месяц

22 декабря 2022 11:56
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Каждый четвертый сотрудник из Самары выгорает раз в месяц

Бесконечный поток задач, сжатые сроки и конфликты в офисе — основные факторы выгорания на работе. Согласно опросу Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и исследовательского центра Зарплаты.ру, выяснилось, что для решения этой проблемы работодатели все еще используют метод личной беседы и предоставление 1-2 дней неоплачиваемого отпуска.

По словам 80% работодателей города, их сотрудники сталкиваются со стрессом и выгоранием. В каждой второй компании это происходит раз в полгода (46%). 24% руководителей признаются, что в их компании такое с сотрудниками случается раз в год. У такого же количества владельцев бизнеса (24%) выгорание сотрудников происходит раз в месяц. Лишь 6% утверждают, что их сотрудники подвержены стрессу раз в неделю или почти каждый день.

Как правило, эмоциональное истощение самарцев происходит из-за большого объема задач (67%). Не последнюю роль играет и давлением сроков сдачи работы (56%). Конфликты и агрессивное поведение коллег заставляет понервничать 46% сотрудников, а непредвиденные обстоятельства, которые влияют на выполнение работы — 38%. Замыкает пятерку причин некорректные требования и нечетко сформулированные обязанности (32%).

Больше всего от этих факторов страдают специалисты творческих специальностей (26%), финансисты и экономисты (25%), медицинские работники (19%),  специалисты рабочих специальностей (10%) и логисты (7%). Чтобы поддержать сотрудников, самарские работодатели проводят личные беседы с ними и помогают решать проблемы (57%), дают дополнительные дни отдыха (46%), предоставляют ДМС (28%) и нанимают корпоративного психолога (26%). 

Тревога, переживания и усталость в конце года выражаются в излишней раздражительности (72%), сниженной эффективности (69%), пессимистичном взгляде на будущее (61%), тревожности (52%) и гиперчувствительности к критике (51%). Большая часть работодателей и владельцев бизнеса из Самары считает, что ответственность за такую реакцию на стресс лежит на бизнесе (84%). Поэтому главной задачей становится создание чувства защищенности и психологической устойчивости у сотрудников. 

По мнению работодателей, самыми важными аспектами, которые помогают сотрудникам чувствовать себя уверенно на работе, являются заработная плата (81%), хороший руководитель (69%) и наличие ДМС (66%). Причем, покрытие медицинских услуг для сотрудников — это самый частый вид "бонуса" для привлечения кандидатов на работу (40%). В большинстве случаев (51%) работодатели стараются предоставить его всем без исключения.

Теги: Опрос

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