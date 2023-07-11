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Из-за обещанных ливней в регионе осложнится ситуация на дорогах

11 июля 2023 13:15
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Из-за обещанных ливней в регионе осложнится ситуация на дорогах

Госавтоинспекция Самарской области призывает всех участников дорожного движения проявлять особое внимание в условиях неблагоприятной погоды.

По данным синоптиков 11 июля на территории Самарской области  местами ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, сильный дождь, локально сильный дождь, крупный град, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, локально 22-27 м/с, с сохранением вечером и ночью 12 июля. В этой связт Госавтоинспекциия региона  обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Автомобилистам рекомендуется при движении в условиях выпадения осадков выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. При движении в условиях непогоды ухудшается видимость, в связи с чем, необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, отказаться от совершения опасных маневров и обгонов. Всем водителям необходимо регулярно проверять техническое состояние своего транспортного средства, исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.

Пешеходам крайне важно переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. Также, при переходе дороги, следует исключить факты разговоров по телефону и использование наушников.  При движении в плохую видимость и темное время суток использовать световозвращающие элементы.

Сложные погодные условия требуют от водителей и пешеходов повышенной бдительности на дороге. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности!

Теги: БДД

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