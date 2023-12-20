Из-за непогоды перекрыт участок трассы М-5 «Урал» из Самары в Уфу 

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В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) на территории Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с км 1194+500 по км 1369+000 введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта с 11:00 (время местное) 20.12.2023.

​Ориентировочное время окончания ограничения движения 15:00 (время местное) 20.12.2023 (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий).

В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Региональная Госавтоинспекция просит граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать альтернативные пути объезда. И позаботиться о выборе места для остановки и ночлега в случае сохранения погодных условий.

Фото: ГИБДД СО